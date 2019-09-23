  • عاجل:السيسي: الرأي العام المصري لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي للحكم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو رئيس فنزويلا الأسبوع المقبل

    10:07 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو رئيس فنزويلا الأسبوع المقبل

    دميتري بيسكوف

    موسكو - (أ ش أ)

    أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل.

    وأوضح بيسكوف في حديث للصحفيين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء.

    وأضاف أن الرئيس بوتين سيلتقي أيضا الرئيسي الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف.

    يذكر أن المنتدى السنوي الـ 16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، سيعقد في مدينة سوتشي خلال الفترة بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر المقبل.

    هذا المحتوى من

    دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين نيكولاس مادورو فنزويلا روسيا

    الخبر التالى:

    الزبيدي يطالب بالإفراج عن "القروي" ضمانا لمصداقية انتخابات تونس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان