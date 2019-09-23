الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيلتقي مع نتانياهو وغانتس مساء الاثنين

تل أبيب- (أ ف ب):

سيلتقي االرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الاثنين مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو ورئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس في مكتبه .بعد الانتخابات التي وصلت إلى طريق مسدود في الأسبوع الماضي.

وقال بيان صدر عن مكتب ريفلن "ان الرئيس ريفلين دعا مساء اليوم الى مكتبه رئيسي الحزبين نتانياهو وغانتس للقائهما بعد ان أنهى المشاورات حول من يجب عليه اختياره لمحاولة تشكيل الحكومة الاسرائيلية، وسيجري اللقاء ضمن ابواب مغلقة."

وحلّ التحالف الوسطي أزرق أبيض بزعامة رئيس هيئة الأركان الاسبق بيني غانتس في المرتبة الأولى في انتخابات الثلاثاء بفوزه بـ33 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، أما الليكود اليميني بزعامة نتانياهو فحل بعد أزرق أبيض بفارق مقعدين.

لكن الطرفين، ومع دعم حلفائهما، يبقيان غير قادرين كل بمفرده على تخطي عتبة 61 نائباً الضرورية للحصول على غالبية مطلقة.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي الذي يعدّ منصبه فخرياً، مساء الأحد، مشاورات بهدف تسوية المأزق.

وكرر ريفلين تصريحاته "أنا على اقتناع بأنه يجب تشكيل حكومة مستقرة مع الحزبين الكبيرين"، أي الليكود و أزرق أبيض، مضيفاً أنها "رغبة الشعب".

جدد نتانياهو الاثنين دعوته لتشكيل حكومة وحدة مع خصمه الرئيسي بيني غانتس بعد الانتخابات التي وصلت إلى طريق مسدود في الأسبوع الماضي، لكن التوصل إلى حل وسط بينهما يبدو بعيد المنال.