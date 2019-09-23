السلطة الفلسطينية تستدعي ممثل استراليا احتجاجا على تصريحات بشأن إسرائيل

رام الله- (د ب ا):

استدعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية السفيرة أمل جادو، اليوم الاثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، وارن هوي، في ظل غياب رئيس المكتب، وذلك على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون حول ضرورة عدم التحيز، وما يتعلق بدعوات عزل إسرائيل في الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أبدت جادو عدم رضا وامتعاض الخارجية الفلسطينية من مثل هذه التصريحات كون إسرائيل، هي من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي وبممارستها غير القانونية.

وطالبت جادو استراليا باتخاذ موقف علني من تصريحات نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلاً من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين الحالية واستمرار استراليا بتقديم الدعم المالي للوكالة.

من جانبه، أكد نائب سفير استراليا موقف بلاده الرسمي المُعلن، وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الاسترالية.