رجال الإدعاء يفتشون منزل وزير العدل في كوريا الجنوبية على خلفية مزاعم فساد وتزوير

سول- (د ب ا):

قام رجال الإدعاء في كوريا الجنوبية صباح اليوم الإثنين بتفتيش منزل وزير العدل تشو فوك، في إطار تحقيق واسع النطاق يتعلق بمزاعم حول تورط أسرته في أعمال فساد وتزوير مستندات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم أن رجال الإدعاء يحققون في مزاعم تفيد بقيام زوجة الوزير، وهى استاذة جامعية، بتزوير مستندات لمساعدة ابنتها في الالتحاق بإحدى كليات الطب.

وأشارت الوكالة إلى أن رجال الإدعاء توجهوا إلى مقر إقامة وزير العدل اليوم بغرض مصادرة أقراص مرنة خاصة بأجهزة الكومبيوتر ووثائق أخرى.

ويحقق رجال الإدعاء فى شبهات حول سعي زوجة الوزير إلى اتلاف دليل يشير إلى صلتها بمزاعم التزوير، واحتمالات قيام زوجها، تشو، بمساعدتها فى ذلك.

يأتى تفتيش منزل تشو، بعد أسبوعين من تعيينه وزيرا للعدل، مع تكليفه بمهمة إصلاح جهاز الإدعاء العام.

وبحسب يونهاب، قام رجال الإدعاء،خلال الشهر الماضي، بتفتيش نحو عشرين موقعا، من بينها خمس جامعات ومقر صندوق استثمارات في الأوراق المالية، تدور شبهات حول تورط أسرة تشو فى معاملات به، بما يتناقض مع قانون أخلاقيات عمل الموظفين العموميين.