روحاني: "مبادرة هرمز" تدعو لتحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة بمشاركة دولها

طهران- (د ب أ) :

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن "مبادرة هرمز للسلام" التي كشف النقاب عنها أمس تدور حول شراكة جماعية داخل منطقة الخليج.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن إيران تتطلع إلى مشاركة جميع بلدان المنطقة في هذه المبادرة.

وتحدث روحاني، قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن العقوبات الأمريكية على بلاده، وقال :"ذهابنا إلى الأمم المتحدة يأتي في ظروف تمارس فيها الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على الشعب الإيراني، وقد اعترف الأمريكيون بأنه لم يبق شيئا لم يفرضوا عقوبات عليه".

وكان روحاني قال أمس إن إيران ستذهب إلى اجتماع الجمعية العامة بمنظمة الأمم المتحدة هذا العام "بمشروع للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرساء الأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز، والتأكيد على أن تواجد القوات الأجنبية يخلق المشاكل والمخاطر للمنطقة والممرات المائية وأمن الملاحة البحرية وأمن النفط والطاقة".

وأكد :"طريقنا هو إرساء الوحدة والتنسيق مع دول المنطقة".