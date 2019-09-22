روحاني: سنذهب إلى الامم المتحدة بمشروع تحالف الامل والسلام في مضيق هرمز

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن إيران ستذهب إلى اجتماع الجمعية العامة بمنظمة الامم المتحدة هذا العام بمشروع تحالف الامل والسلام في مضيق هرمز، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم.

وفي كلمته اليوم بمناسبة بدء مراسم أسبوع الدفاع المقدس والتي اقيمت بجوار مرقد الامام الخميني، جنوب العاصمة طهران، قال الرئيس روحاني "سنتوجه إلى الامم المتحدة خلال الايام القادمة بمشروع للتعاون بين ايران ودول المنطقة لارساء الامن في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز والتأكيد على أن تواجد القوات الاجنبية يخلق المشاكل والمخاطر للمنطقة والممرات المائية وامن الملاحة البحرية وامن النفط والطاقة".

وأكد أن "طريقنا هو إرساء الوحدة والتنسيق مع دول المنطقة" وأضاف "أن الذين يريدون ربط أحداث المنطقة بإيران هو ككل أكاذيبهم المفضوحة، ولو كانوا صادقين في أقوالهم ويسعون من أجل أمن المنطقة فليكفوا عن إرسال كل هذه الاسلحة والطائرات والقنابل والاسلحة الخطيرة".

وتابع الرئيس الايراني "إن كانوا صادقين في أقوالهم فليمتنعوا عن تحويل المنطقة الى ساحة لسباق التسلح وان كانوا حريصين في الواقع على أمن المنطقة فليبتعدوا عنها".

وأكد الرئيس روحاني بانه "اينما تواجدت امريكا تزعزع الامن سواء في افغانستان او الخليج الفارسي واينما تواجدت ايران استقر الامن سواء في العراق او سوريا او لبنان اذ اننا ندعو دوما الى الاخوة والسلام مع دول المنطقة فيما تسعى القوى الكبرى لنهبها".