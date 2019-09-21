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    عمران خان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    05:39 م السبت 21 سبتمبر 2019
    عمران خان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

    إسلام أباد - أ ش أ

    توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    وذكرت الرئاسة الباكستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "أن رئيس الوزراء عمران خان يرافقه كل من وزير الخارجية شاه محمود قريشي ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية عبد الحفيظ شيخ والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين ذو الفقار بخاري".

    وأشار البيان إلى أن خان سيلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يبلغ خلالها المجتمع الدولي عن موقف ووجهة نظر باكستان حول جامو وكشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند والانتهاكات الإنسانية والفظائع بحق الكشميريين.

    وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الباكستاني سيعقد أيضا سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من مختلف الدول على هامش الجلسة.

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    Asha
    إسلام أباد عمران خان نيويورك الأمم المتحدة

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