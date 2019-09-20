كبير مفاوضي كوريا الشمالية يشيد باقتراح ترامب تجربة "أسلوب جديد"

بوينجيانج- (أ ف ب):

أشاد كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في المباحثات مع الولايات المتحدة باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجربة "أسلوب جديد" في المفاوضات، ورحب بإقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي يعد من "صقور" الدعوة إلى الحرب.

وأقال ترامب بولتون من منصبه الاسبوع الماضي، في قرار كشف عن انقسامات عميقة بينهما في ملفات السياسة الخارجية بما في ذلك المفاوضات النووية مع بيونجيانج.

وقال ترامب الخميس إنّه يدرس تجربة "أسلوب جديد" في المباحثات مع كوريا الشمالية والمتعثرة منذ انهيار قمته الثانية مع الزعيم كيم جونغ اون في فبراير.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، قال كيم ميونغ غيل كبير موفدي كوريا الشمالية لمباحثات مستوى فريق العمل مع واشنطن إنّ تصريح ترامب يبرز "التصور السياسي للرئيس ترامب"، واصفا الأمر "بالقرار السياسي الحكيم" .

وأضاف "في الوقت الراهن لست متأكدا تماما ما الذي يقصده باقتراحه أسلوب جديد"، وتابع "يبدو أنه أراد الإشارة إلى أن الحل التدريجي الذي يبدأ بالأمور الممكنة أولاً مع بناء الثقة في بعضنا البعض سيكون الخيار الأفضل".

وانتقد ترامب تصريحات بولتون بأن إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجا لكوريا الشمالية.

وكان بولتون يشير إلى تعاون القذافي الكامل مع المجتمع الدولي. إلا أن تصريحاته اعتبرت على نطاق واسع تهديدا لكيم لأنه تمت إطاحة القذافي في 2011 في ثورة دموية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وأعربت كوريا الشمالية عن غضبها العارم إزاء هذا التصريح الذي قال ترامب إنّه "جعلنا نتراجع جدا في شكل سيء للغاية".

ووصف كيم ميونغ غيل بولتون بأنه "مثير المشاكل السيء الذي اعتاد على مواجهة كل شيء من خلال طريقة تفكيره التي عفا عليها الزمن".

وكان ترامب وكيم قد اتّفقا على استئناف الحوار على مستوى فريقي العمل خلال لقاء أجرياه في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو.

والأسبوع الماضي عرضت بيونجيانج إجراء المحادثات أواخر سبتمبر في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة "مشجّعة". ولم يتحدد مكان او موعد هذه المفاوضات بعد.