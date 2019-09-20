روسيا حول التحالف الأمريكي بالخليج : إجراءات واشنطن لن تحقق الاستقرار

موسكو- (د ب ا):

تعليقا على التحالف الأمريكي في منطقة الخليج، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصرفات واشنطن لن تحقق الاستقرار في المنطقة.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة اوردته وكالة سبوتنيك الروسية: "لقد أجبنا بشكل متكرر على هذا السؤال. ننطلق من حقيقة أن جميع التدابير المتخذة في هذه المنطقة يجب أن يكون لها هدف رئيسي متمثل باستقرار الوضع. لسوء الحظ ، السياسة ، بما في ذلك سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، لا تؤدي إلى هذه النتيجة، ولكنها تؤدي إلى عكس ذلك."

وأشارت زاخاروفا إلى أن جميع التدابير المتخذة في هذا الصدد ينبغي أن يكون لها مبرر قانوني وأن يكون هدفها الرئيسي تحسين واستقرار الوضع في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق إنها ستشكل تحالفا دوليا واستخدام 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران في نوفمبر المقبل.

وانضمت السعودية والإمارات إلى التحالف ، وذلك في اعقاب الهجمات على ارامكو يوم السبت الماضي، والتي قالت المملكة أنه تم تنفيذها باسلحة ايرانية ولم تنطلق من اليمن، رغم اعلان الحوثيين المسؤولية عنها.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها وراء الهجمات ،غير أن طهران نفت ذلك.