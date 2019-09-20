سقوط أمطار وبرد.. عاصفة تضرب مناطق واسعة من اليونان

أثينا- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم الجمعة أن عاصفة ضربت البلاد ليلا وتسببت في سقوط برد وهطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة بها.

وتم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء مرارا لإخراج أشخاص من سيارات غمرتها المياه والتعامل مع الأشجار المتساقطة.

واضطرت السلطات لإغلاق العديد من شوارع مدينة سالونيك الساحلية بسبب الفيضانات.

وأفادت إذاعة "إي آر تي" الرسمية بأن سقوط البرد في وسط اليونان ألحق أضرارا بالأعمال الزراعية في المنطقة.

وذكرت الشرطة أنها لم تتلق بلاغات عن وقوع أي إصابات حتى الآن.

يأتي هذا الطقس العاصف بعد فترة من الجفاف امتدت لعدة أشهر، حيث لم تسقط الأمطار في جميع أنحاء اليونان منذ مايو.