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    طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابول

    09:29 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابول

    حركه طالبان - ارشيفية

    كابول - (د ب أ)

    أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة في مجمع يسكنه مقاولون أجانب ويضم مقار منظمات غير حكومية في العاصمة الأفغانية كابول.

    وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار أزال "عقبات" ثم أعقبه دخول عدد من المقاتلين إلى المجمع لمهاجمة "باقي الأعداء".

    وذكر المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الانفجار وقع قرب مجمع "القرية الخضراء"، وأدى إلى اشتعال النار في محطة وقود مجاورة، ولكنه نفى حدوث قتال داخل المجمع.

    وسمع دوي الانفجار في معظم أنحاء العاصمة. ولم ترد حتى الآن تفاصيل بشأن حصيلة الضحايا.

    ويذكر أن هذا الهجوم هو الـ18 الذي يقع في كابول منذ بداية العام. وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 193 قتيلا و897 جريحا على الأقل.

    حركة طالبان انفجار كابول أفغانستان ذبيح الله مجاهد

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