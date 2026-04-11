إعلان

حرب إيران وأمريكا.. واشنطن تلغي إقامة أقارب قادة في طهران

كتب : محمود الطوخي

05:05 م 11/04/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الإدارة الأمريكية تفعيل إجراءات قانونية صارمة لترحيل عائلات رموز النظام الإيراني المقيمين فوق أراضيها، بالتزامن مع انطلاق المساعي الدبلوماسية الرامية لإنهاء حرب إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتخاذ قرارات تقضي بإلغاء بطاقات الإقامة الدائمة المعروفة باسم "الجرين كارد (البطاقات الخضراء)" لعدد من الرعايا الإيرانيين المرتبطين بصلات قرابة مباشرة مع قادة حاليين وسابقين في طهران.

وشمل القرار الجديد عيسى هاشمي، الذي يعمل مدرس علم نفس في منطقة لوس أنجلوس، بالإضافة إلى زوجته وابنه، وجميعهم من مواليد الجمهورية الإسلامية وكانوا يحملون صفة المقيم الدائم بصفة قانونية داخل الولايات المتحدة.

قرارات ترحيل على ضوء حرب إيران

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بأن سلطات الهجرة والجمارك قامت بالفعل باحتجاز عيسى هاشمي وأفراد أسرته، وهم الآن قيد التحفظ بانتظار إتمام إجراءات ترحيلهم خارج البلاد.

وأشار البيان إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء هو صلة القرابة التي تربط عيسى هاشمي بوالدته معصومة ابتكار، والتي تقلدت سابقا منصب نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة.

واكتسبت معصومة ابتكار شهرة دولية واسعة إبان أزمة الرهائن الإيرانية عام 1979، حيث كانت المتحدثة الرسمية باللغة الإنجليزية باسم المجموعة المسلحة التي نفذت عملية اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز الدبلوماسيين، وعُرفت حينها في الأوساط الإعلامية بلقب "ماري الصارخة"، مما جعل عائلتها ضمن دائرة استهداف سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية.

ضغوط إدارة ترامب في ظل حرب إيران وأمريكا

وفي هذا السياق، علق وزير الخارجية ماركو روبيو عبر منصة "إكس" مؤكدا أنه لم يكن من المفترض السماح لعائلة معصومة ابتكار بالتمتع بميزة العيش داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أسبوع واحد فقط من قيام إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية باعتقال ابنة شقيق قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، رفقة ابنتها، وإلغاء إقاماتهما الدائمة.

وتعكس هذه الإجراءات رغبة واشنطن في تضييق الخناق على النخبة المرتبطة بمركز القرار في طهران، في وقت تتابع فيه القوى الإقليمية وتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدى تأثير هذه الضغوط على الموقف التفاوضي الإيراني.

ويرى مراقبون أن ملاحقة عائلات المسؤولين في الداخل الأمريكي تمثل أداة ضغط سياسية واضحة تستخدمها الإدارة الأمريكية لتعزيز نفوذها في محادثات السلام الجارية في باكستان لإنهاء صراع إيران وأمريكا وتداعيات العمليات العسكرية الميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البطاقات الخضراء قادة إيرانيين حرب إيران إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان