قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن مجموعة من القطع الحربية الأمريكية عبرت مضيق هرمز يوم السبت، في خطوة لم تشهد تنسيقا مسبقا مع الجانب الإيراني.

وتعتبر هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تعبر فيها سفن قتالية تابعة لواشنطن هذا الممر الحيوي منذ اندلاع شرارة حرب إيران، حيث تحركت القطع من الجهة الشرقية صوب الغرب في اتجاه الخليج العربي، قبل أن تكرر العبور مجددا في طريق العودة نحو بحر العرب.

تداعيات الملاحة البحرية في ظل حرب إيران

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الغاية من هذا التحرك العسكري هي إعادة الثقة لشركات الملاحة والناقلات التجارية العابرة للحدود، مؤكدة أن العملية ركزت بشكل جوهري على ترسيخ مبدأ "حرية الملاحة عبر المياه الدولية".

ووفقا لتقارير إعلامية رسمية، اعتبرت الحكومة في طهران هذا العبور خرقا لاتفاق التهدئة، مهددة باستهداف القطع البحرية، بينما نفى مسؤول أمريكي تلقي واشنطن أي تحذيرات بهذا الصدد في سياق صراع إيران وأمريكا الميداني.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 3 مسؤولين أمريكيين أن مدمرتين مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا مضيق هرمز السبت دون مرافقة أي سفن مدنية، في مناورة تعكس طبيعة الوجود العسكري المكثف في المنطقة.

وتزامن هذا النشاط البحري مع انطلاق جولات المباحثات السياسية في باكستان، ما أضفى صبغة سياسية على التحرك العسكري المرتبط بملف إيران وأمريكا.

موقف الرئيس الأمريكي وتطهير مضيق هرمز

ويمثل تأمين الممر المائي ركيزة أساسية في تفاهمات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لضمان انسيابية الاقتصاد العالمي، إلا أن حجم الحركة الملاحية لا يزال متدنيا بشكل ملحوظ؛ حيث عبرت 3 ناقلات نفط عملاقة فقط صباح السبت.

وأقر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق بأن السفن التجارية تتجنب المرور خشية التعرض لعمليات ترهيب إيرانية، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعليق عبر منصة "تروث سوشيال" بأن سلاح الألغام البحرية هو الأداة الوحيدة المتبقية لطهران لممارسة الضغوط في حرب إيران.

وأعلن ترامب بدء مهمة شاملة لتطهير مضيق هرمز، واصفا الخطوة بأنها "خدمة مقدمة لدول العالم" التي تضم الصين واليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية، لتأمين تدفق الطاقة بعيدا عن تداعيات حرب إيران الحالية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يهدف لتقليص قدرة طهران على احتجاز الملاحة كرهينة سياسية في مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرد الإيراني على تحركات واشنطن البحرية بمضيق هرمز

في المقابل، نفت طهران الروايات الأمريكية عبر وسائل إعلامها؛ حيث نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مسؤول أمني نفي القاطع لمزاعم موقع "أكسيوس" بعبور سفن حربية أمريكية للمضيق، مؤكدا عدم تسجيل أي مرور لقطع تابعة لواشنطن منذ سريان التهدئة في صراع إيران وأمريكا.

في المقابل، ذكرت وكالة "فارس" أن القوات المسلحة أبلغت الوفد المفاوض برصد تحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة نحو مضيق هرمز، وجرى إخطار الوسيط الباكستاني بصدور أوامر بضرب السفينة خلال 30 دقيقة في حال استمرار تقدمها.

وأكدت الوكالة أن المدمرة الأمريكية تراجعت عن مسارها نتيجة ما وصفته بـ"الرد الحازم" والتحذيرات الصارمة التي أطلقها وفد طهران من باكستان.