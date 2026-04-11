بعد استراحة قصيرة.. استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

كتب : وكالات

05:34 م 11/04/2026

أعلن التلفزيون الإيراني، أن الوفدين الأمريكي والإيراني استأنفا المفاوضات عقب انتهاء فترة الاستراحة.
ووفقًا لوكالة رويترز، استمرت الجلسة الافتتاحية التي جمعت بين جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والوفد المرافق له الذي ضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين الجانب الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، لمدة ساعتين متواصلتين قبل أن ترفع الوفود الجلسة للاستراحة.
بدأت الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، مفاوضات مباشرة وجها لوجه في باكستان، وذلك بعد أيام من إعلان وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ببدء محادثات ثلاثية بعد تلبية الشروط المسبقة التي طرحتها طهران، بما في ذلك تقليص الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك عقب اجتماعات منفصلة عقدها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

