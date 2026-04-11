مسؤول باكستاني: انتهاء الجلسة الأولى من مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

كتب : محمود الطوخي

04:49 م 11/04/2026

إيران وأمريكا

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، انطلاق أرفع جولة مباحثات دبلوماسية تجمع كبار المسؤولين من واشنطن وطهران منذ قرابة نصف قرن، في مسعى حثيث لوضع خاتمة لحرب إيران.

ووفقا لوكالة "رويترز"، استمرت الجلسة الافتتاحية التي جمعت بين جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والوفد المرافق له الذي ضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين الجانب الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وعباس عراقجي وزير الخارجية، لمدة ساعتين متواصلتين قبل أن ترفع الوفود الجلسة للاستراحة.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن مصدر باكستاني، حضر رئيس أركان الجيش الباكستاني الجلسة الأولى لضمان تيسير الحوار في ملف إيران وأمريكا.

عقبات التوصل لاتفاق نهائي في حرب إيران

وقبل انعقاد الجلسة الأولى، أفاد التلفزيون الرسمي في طهران بأن الوفد الإيراني دخل قاعة المفاوضات متمسكا بمجموعة من الشروط التي وصفها بالخطوط الحمراء غير القابلة للتنازل، والتي تضمنت ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، فضلا عن التزام واشنطن بدفع تعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن العمليات العسكرية.

في المقابل، أوضح مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تمنح موافقتها حتى الآن على هذه المتطلبات الإيرانية.

وأكد المسؤول عدم التوصل إلى أي تفاهمات ملزمة أو اتفاقيات مكتوبة في ختام الجلسة الأولى.

