حسن نصر الله: حزب الله كسر أكبر خط أحمر إسرائيلي بقصف قاعدة أفيفيم

القاهرة – مصراوي:

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الهجمات التي شنتها ميليشيات حزب الله أمس، على قاعدة أفيفيم الإسرائيلية، جعل "دولة الاحتلال المتكبرة والطاغية خائفة وقلقة".

وأطلقت ميليشيات حزب الله اللبناني الأحد، صواريخ على قاعدة أفيفيم الإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير مركبة عسكرية.

وأضاف نصر الله، في كلمة بالمجلس ‏العاشورائي المركزي المقام في مجمع سيد ‏الشهداء ‏في الرويس، أن العملية نفذت أمس في وضح النهار وليس بالليل، مؤكدًا أن المقاومة ضرب الهدف وأصابته بكل تأكيد.

واستطرد، أن الشيء الأهم في ما حدث الأحد، أن العملية أنجزت، ونفذت ما كان مفروض أن تنجزه.

وقال نصر الله: "كان المس بحدود العدو أمر لا يتحمله، ويرد عليه بشكل قوي، ولكن حزب الله كسر أكبر خط أحمر إسرائيلي في هجمات أمس".

وأضاف : "دولة الاحتلال لم تتمكن من شن هجوم قوي، ولكن ردها كان دفاعي فقط"، مؤكدًا: "إذا أوقفتم المعركة سنتوقف".

وأوضح نصر الله، أن هجمات الأحد، "بداية لمرحلة جديدة للدفاع عن لبنان من خطر دولة الاحتلال المحتلة، ولا خطوط حمر مع تل أبيب"، مضيفًا: "مواجهة المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان أمر محسوم، وكل شيء متروك للقادة في الميدان".