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بومبيو: الولايات المتحدة ترغب في "حل سلمي" مع إيران

05:58 م الخميس 19 سبتمبر 2019
بومبيو: الولايات المتحدة ترغب في "حل سلمي" مع إيران

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أبوظبي/نيويورك - (د ب أ)

رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس على تهديدات إيران بشن "حرب شاملة" بالقول إن الولايات المتحدة ترغب في حل سلمي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي في أبوظبي، حيث كان يجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان: "ما زلنا نسعى جاهدين لتشكيل تحالف في إطار خطوة دبلوماسية، بينما يهدد وزير الخارجية الإيراني بالحرب الشاملة والقتال حتى آخر أمريكي. نحن هنا لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام".

وأضاف بومبيو، الذي زار المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء، أن "الحل السلمي" هو ما يريدني الرئيس دونالد ترامب "بالتأكيد أن أعمل على تحقيقه".

وألقت واشنطن والرياض باللائمة على طهران في الهجمات الأخيرة التي استهدفت اثنتين من منشآت النفط السعودية.

مايك بومبيو الولايات المتحدة إيران وزارة الخارجية الأمريكية

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