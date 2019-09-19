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    شكري يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

    11:19 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    شكري يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

    وزير الخارجية سامح شكري

    كتب - طه عبيد

    غادر سامح شكري وزير الخارجية، مطار القاهرة الدولي صباح الخميس، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام ، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين .

    وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك .

    يشارك شكري، خلال زيارته إلى نيويورك التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر الجارى.

    سامح شكري نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة مطار القاهرة

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