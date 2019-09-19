شكري يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
كتب - طه عبيد
غادر سامح شكري وزير الخارجية، مطار القاهرة الدولي صباح الخميس، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام ، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين .
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك .
يشارك شكري، خلال زيارته إلى نيويورك التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر الجارى.
الخبر التالى:مجلس الأمن يصوّت على مشروعي قرارين لوقف النار في إدلب
-
261
-
115
-
100
-
92
-
78
-
56
-
52
-
44
-
40
-
39