السعودية: الهجوم على منشآت أرامكو وراءه إيران

كتبت- رنا أسامة:

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لعملاق الطاقة العالمي أرامكو، تم توجيهه من الشمال إلى الجنوب.

واتهم المالكي في مؤتمر صحفي من الرياض، الأربعاء، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدًا أن الهجمات لم تنطلق من اليمن. وتقع كلًا من العراق وإيران شمال السعودية.

وقال المالكي: "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها".

وأكّد أن "الهجوم لم يُنفذ ضد المملكة ولكنه كان هجومًا على المجتمع الدولي". وعرض أجزاء من الأسلحة التي استخدمت في الهجوم وقال إنها إيرانية الصنع.

وأضاف أن الهجوم شكل "تهديدا مشتركا لنا جميعا". وأوضح أنه يُعد استهدافًا للاقتصاد والتجارة العالميين.

كان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت، واستهدف مُنشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية؛ هما "بقيق"، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، و"خريص" المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا شرق المملكة، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

وبحسب تقرير رُفِع إلى مجلس الوزراء السعودي، تسبب الهجوم حينها في توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب تقدر بنحو بليوني قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي 50 بالمائة من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.

وحمّلت واشنطن طهران المسؤولية، لكن إيران قالت إن هذه الاتهامات "بدون أي دليل"، وانتقدت تجاهلها لإعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم، وأجاز استخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق. كما حذّرت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونوا من استعداد بلادها للتحرك في حال أي هجوم إيراني على السعودية.

ويُعد هذا ثالث هجوم خلال 5 أشهر يتسبب في نشوب حريق بمُنشآت تابعة للشركة. ففي مايو الماضي، وقع هجوم محدود بطائرات مُسيّرة مُفخّخة استهدف محطتي ضخ بترولية تابعتين لأرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف في منطقة الرياض، ووصفته المملكة بـ"الجبان والإرهابي والتخريبي.