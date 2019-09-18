روحاني: لا مفاوضات مع واشنطن ما لم تظهر "حسن نية"

طهران - (د ب أ):

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن إيران لن تفكر في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وشدد على أنه لا يمكن القبول بمفاوضات في ظل الضغوط القصوى التي تخضع لها إيران، مؤكدا على أنه لا يمكن أن تقبل أي دولة في العالم بالدخول في محادثات في ظل مثل هذه الظروف.

ونقل موقع روحاني عنه القول، موجها حديثه للولايات المتحدة: "إذا ما كنتم حقا تريدون مفاوضات، فإن عليكم إزالة الضغوط وإظهار حسن النية".

وكانت العلاقات بين واشنطن وطهران قد تدهورت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي كانت إيران قد توصلت إليه مع القوى الكبرى. وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي.

وكانت هناك تكهنات على مدار الأسابيع الماضية بأن روحاني قد يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

إلا أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت اليوم أن زيارة روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك ربما لن تتم من الأساس بسبب عدم إصدار التأشيرات من قبل الإدارة الأمريكية.

وجاء ت تصريحات روحاني اليوم بعد يوم من تصريحات للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قال فيها إنه "لا مفاوضات على أي مستوى" ستحدث بين إيران وواشنطن ما لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النوووي.