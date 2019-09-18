بومبيو يزور السعودية والإمارات لبحث سبل الرد على هجمات أرامكو

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، لبحث سبل الرد على هجوم استهدف منشآت نفطية سعودية، وذلك على الرغم من استبعاد الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي أية محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في موقعها الإلكتروني - أن جولة بومبيو التي أُعلن عنها في اللحظات الأخيرة وتشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد خطورة تطور التوترات مع إيران إلى صراع عسكري.

وقال ترامب إن إيران ربما تكون مسؤولة عن الهجوم، لكنه "يود تجنب" الحرب، بينما وجه بومبيو اللوم بشكل مباشر أكثر إلى طهران.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هجمات طائرات بدون طيار على منشأتي نفط سعوديتين، التي تعتقد الولايات المتحدة بأنها انطلقت من إيران على الرغم من مزاعم جماعة الحوثي في اليمن بأنها هي من نفذت هذه الهجمات، بددت كل الآمال في أن يلتقى ترامب بنظيره الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأرسلت الولايات المتحدة خبراء الطب الشرعي إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في التحقيق لتحدد الموقع الذي انطلقت منه الهجمات، ويتوقع مسؤولون أمريكيون إن السعودية قد تطلب من مجلس الأمن الدولي إدانة إيران إذا ثبتت أنها هي المسؤولة عن هذه الهجمات.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن زيارة بومبيو الخاطفة ستسمح له بمناقشة سبل الرد على تصرفات إيران في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو لدى وصوله جدة اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتشاور حول التنسيق لمواجهة إيران .. وفي وقت لاحق، سيزور بومبيو الإمارات للقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.