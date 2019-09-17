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    أبو الغيط: العدوان على السعودية يفجر الموقف بالمنطقة بشكل غير مسبوق

    05:57 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    أبو الغيط: العدوان على السعودية يفجر الموقف بالمنطقة بشكل غير مسبوق

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

    الخرطوم - (أ ش أ)

    أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إدانة الجامعة للعدوان على المملكة العربية السعودية، مشددا على أن "هذا العمل غير المسؤول، يُعقد الموقف، ويفجره بشكل غير مسبوق في المنطقة العربية، وسماوات السعودية".

    وعبر الأمين العام للجامعة، في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى السودان، عن عميق الإدانة لهذا الاعتداء، موضحا أن الجامعة على استعداد للاستجابة لأي شيئ، إذا طلبت السعودية، سواء عقد اجتماع لمجلس الجامعة، أو أي مطلب آخر، فستجد المملكة الجامعة بالكامل تقف إلى جوارها.

    وقال: "إدانتنا مؤكدة، ورفضنا مطلق، لما حدث"، مضيفا: "الأمر ما زال يتم متابعته من الأخوة في المملكة العربية، وهم لم يطلعونا بعد، على تفاصيل ما حدث، وأؤكد أن الجامعة تقف بالكامل إلى جانب السعودية".

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