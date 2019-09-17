ميركل: ألمانيا تدعو إلى ضبط النفس في منطقة الخليج

برلين-(د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى حل سياسي في النزاع مع إيران، وضبط النفس في ظل التصعيد الأخير في منطقة الخليج.

وقالت ميركل عقب محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في برلين، إن ألمانيا "ستقف دائما في صف التهدئة، وستوضح على نحو جلي أن الحلول طويلة المدى ممكنة على المستوى السياسي فقط... نفضل عملية دبلوماسية ونحاول الدفع في اتجاهها، لكن بالطبع زادت مجددا في الأيام الأخيرة التوترات في المنطقة".

ووصفت ميركل الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، بأنه "أساس ينبغي أن نعود إليه"، مضيفة في المقابل أن هناك سلسلة كاملة من الأعباء الأخرى، التي تتسبب فيها إيران، مثل برنامجها للصواريخ البالستية أو انخراطها في سورية.

وأكدت المستشارة الألمانية ضرورة بدء عملية سياسية في سوريا الآن، موضحة أنه يجب توفير "أجواء سياسية تتيح عودة اللاجئين إلى هناك"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أهمية كبرى لدى دول في المنطقة، مثل لبنان والأردن وتركيا أيضا.