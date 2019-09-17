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    الرئيس الأفغاني لم يُصب بأذى إثر انفجار استهدف تجمعًا جماهيريًا

    11:03 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    الرئيس الأفغاني لم يُصب بأذى إثر انفجار استهدف تجمعًا جماهيريًا

    الرئيس الأفغاني أشرف غني

    القاهرة- (مصراوي):

    أكد المُتحدث باسم حملة الرئيس الأفغاني أشرف غني أن الأخير لم يُصب بأي أذى إثر الانفجار الذي استهدف تجمعًا جماهيريًا له، صباح اليوم الثلاثاء.

    جرى استهداف التجمع الانتخابي في ولاية باروان، وخلف ورائه 24 قتيلًا و30 جريحًا، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

    وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الانفجار يعتبر أول هجوم إرهابي كبير يستهدف الرئيس نفسه.

    أشرف غني انفجار تجمع جماهيري أفغانستان

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