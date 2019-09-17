ترامب: من المحتمل أن تكون إيران وراء الهجوم على "أرامكو"

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المحتمل أن تكون إيران وراء الهجوم على مصفاة تكرير نفط رئيسية في المملكة العربية السعودية، لكنه أكد أن إدارته حريصة على تجنب الحرب مع طهران.

وأضاف ترامب في تصريحات للمراسلين في البيت الأبيض: "يبدو الأمر كذلك"، متابعًا أن واشنطن تتطلع إلى "تحديد" الجاني "بشكل قاطع"، ولكنها "تعرفه إلى حد كبير بالفعل".

وعن اندلاع حرب مع إيران، قال: "مع كل ما يقال، نود بالتأكيد تجنبها"، مضيفًا أنه لم يتوصل إلى نتيجة مفادها أنه تم استنفاد الطرق الدبلوماسية.

وذكر: "لا أريد الحرب مع أي شخص".

وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن بلاده مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "تعرّضت إمدادات النفط في المملكة العربية السعودية للاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق من أمس الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بأن إيران هي مصدر الهجوم الأخير على معملي أرامكو.

ورغم إعلان الحوثيين المسؤولية عن الهجوم على منشآت "أرامكو"، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران تقف وراء الهجوم، غير أن طهران نفت ذلك.

كما أشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى أن الهجمات على أرامكو لم تأت من اليمن.​