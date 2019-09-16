الخارجية الإيرانية: لا اجتماع بين روحاني وترامب في الأمم المتحدة

طهران- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، أنه لم يتم إدراج اجتماع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث القول: "هذا الاجتماع غير مدرج على جدول أعمالنا، ولا أعتقد أنه سيحدث".

ولفت إلى تصريحات سابقة لروحاني كان قال فيها إنه غير مستعد للقاءٍ لمجرد التقاط الصور.

وقال موسوي: "كما قلنا من قبل، إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي وتخلوا عن الإرهاب الاقتصادي، فيمكنهم العودة إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وإبداء رأيهم".

وعلق على الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشآت نفطية سعودية بالقول إن هذه الاتهامات "لا أساس لها.. وتعبر عن الفشل".