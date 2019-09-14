وزير الرى السوداني يترأس وفد بلاده لمفاوضات سدالنهضة بالقاهرة

وكالات:

أعلنت السلطات السودانية، أن وزير الري ياسر عباس، سيرأس وفد البلاد المشارك في مباحثات سد النهضة في القاهرة، يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري.

وتتناول المباحثات التي يشارك فيها بجانب السودان مصر وإثيوبيا خيارات الملء الاول وتشغيل السد.

ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس 2015م اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على اساس التفاهم والمنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.