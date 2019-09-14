  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    وزير الرى السوداني يترأس وفد بلاده لمفاوضات سدالنهضة بالقاهرة

    11:25 م السبت 14 سبتمبر 2019
    وزير الرى السوداني يترأس وفد بلاده لمفاوضات سدالنهضة بالقاهرة

    سد النهضة

    وكالات:

    أعلنت السلطات السودانية، أن وزير الري ياسر عباس، سيرأس وفد البلاد المشارك في مباحثات سد النهضة في القاهرة، يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري.

    وتتناول المباحثات التي يشارك فيها بجانب السودان مصر وإثيوبيا خيارات الملء الاول وتشغيل السد.

    ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس 2015م اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على اساس التفاهم والمنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.

    سد النهضة السودان ياسر عباس القاهرة إثيوبيا

    الخبر التالى:

    وزير الطاقة السعودي: الهجوم على معملي أرامكو أدى لتوقف عمليات الإنتاج بهما
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان