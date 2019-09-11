لمواجهة الآفات الزراعية نوويًا.. 4 مليون دولار من أمريكا لـ"الطاقة الذرية"

فيينا - (أ ش أ)

تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منحة من الحكومة الامريكية بنحو 4 ملايين دولار للمساعدة على مواجهة الآفات الزراعية باستخدام التقنيات النووية.

وقال بيان أصدرته الوكالة اليوم الأربعاء -من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا- إن استخدام تقنية نووية مطبقة على نطاق واسع ضد الآفات الزراعية في جميع أنحاء العالم للسيطرة على البعوض الناقل للأمراض كان هدفًا بعيد المنال للعلماء على مدار العقد الماضي.

وأضاف البيان أنه بفضل المنحة الامريكية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم التوصل إلى إنجازات مهمة في هذا المجال في السنوات الأخيرة وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ولفت البيان إلى تأكيد روي كاردوسو بيريرا رئيس قسم البحث العلمي بالوكالة، أنه تم التركيز في هذا البحث على تطوير مكافحة البعوض الذي ينقل الأمراض وتم نقل هذه التكنولوجيا إلى الدول الأعضاء فى وكالة الطاقة الذرية.

وأضاف البيان أن القسم المشترك لمكافحة الآفات الحشرية بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى يستخدم التقنيات النووية في الأغذية والزراعة نجح -بفضل هذه المنحة – فى توفير أدوات أكثر تقدماً وفعالية من حيث التكلفة لأي دولة ترغب في إجراء تجارب فى هذا المجال.

وذكر البيان أنه يعيش أكثر من نصف سكان العالم في مناطق يوجد نوع خطير من البعوض وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.