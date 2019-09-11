الاتحاد الأوروبي: تعهد نتنياهو بضم غور الأردن يقوض فرص السلام بالمنطقة

بروكسل أ ش أ

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة حال فوزه في انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بريبين أمان، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الأطراف".

وأضاف أن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي؛ والإجراءات المتخذة في هذا السياق، هي تقويض لحل الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين".

وكان نتنياهو قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.