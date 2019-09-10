مستشار روحاني: إقالة بولتون دليل فشل "الضغوط القصوى" ضد إيران

طهران - (د ب ا)

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، إقالة مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون من قبل ترامب دليلا على فشل سياسة فرض الضغوط القصوى من قبل واشنطن على طهران.

جاء ذلك في تغريدة كتبها آشنا، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالرئاسة الإيرانية في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال آشنا"إن دفع بولتون الى الهامش ومن ثم شطبه ليس حدثا فقط بل دليلا قاطعا على فشل استراتيجية فرض الضغوط القصوى من قبل أمريكا في مواجهة المقاومة البناءة القصوى من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف" لا يساوركم الشك باننا قادرون على غدارة سلوك الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران ولن نتراجع ابدا. حصار ايران سيُكسر".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اقال اليوم الثلاثاء، بولتون من منصبه، بسبب خلافات بينهما بشأن سياسة التفاوض مع حركة طالبان،بحسب بلومبرج..