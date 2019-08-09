السودان: المتهمون بارتكاب مذبحة مدينة الأبيض في يد العدالة

الخرطوم - (أ ش أ):

قال والي شمال كردفان، المكلف اللواء ركن الصادق الطيب عبدالله، إن المتهمين في الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض نهاية الشهر الماضي، في يد العدالة.

وقُتل 6 أشخاص في تظاهرات لطلاب المدارس، في الأبيض، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي توقيف 9 من قوات "الدعم السريع"، تورطوا في تلك الأحداث، متعهدا بمحاكمتهم.

وشكل والي شمال كردفان المكلف لجنة لتقصي حقائق تلك الأحداث، كما شكل المجلس العسكري الانتقالي لجنة تتبعه للتحقيق فيها.

وقال والي شمال كردفان، اليوم الجمعة، إن اللجنة انتهت من تحقيقاتها، موضحا أن المتهمين في يد العدالة.

وترحم الوالي المكلف على أرواح ضحايا الأحداث، ووتمنى الشفاء للجرحى.