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انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة في بريطانيا وتعطل حركة القطارات والطرق

07:27 م الجمعة 09 أغسطس 2019
انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة في بريطانيا وتعطل حركة القطارات والطرق

القاهرة – مصراوي:

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، انقطاع التيار الكهربي عن أجزاء كبيرة من إنجلترا وويلز، ما أثر بشكل فوري على خدمات السكك الحديدية والطرق، بما في ذلك إشارات المرور.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن العاصمة لندن والجنوب الشرقي والغربي في بريطانيا فضلًا عن دولة ويلز انقطع عنها التيار الكهربي، بسبب حدوث فشل في التشغيل من الشبكة الوطنية البريطانية.

وقالت متحدثة باسم النقل من أجل لندن (TfL)، إن بعض إشارات المرور لا تعمل، لافتة إلى أنه يمكن استدعاء ضباط الشرطة "لإدارة الطرق المزدحمة، والتعامل معها جسديًا بأنفسهم".

انقطاع الكهرباء بريطانيا ويلز انجلترا

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