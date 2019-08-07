40 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية حتى الآن

تونس - (أ ش أ)

بلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية اليوم السادس لتقديم الترشح، 40 مترشحا.

وأودع 11 مترشحا اليوم /الأربعاء/ ملفات ترشحهم لدى الهيئة، وهم كل من: محمد المنصف المرزوقي وحمة الهمامي وعبدالكريم الزبيدي ومحمد الصغير النوري وحبيب الهدروق وأحمد بالنفيسة وسامي شعبان وبدر الدين البريني وفتحي السردوك ومحرز الزغلامي الشيخاوي ورقية الزديري الحافي.

يذكر أن هيئة الانتخابات كانت تلقت خلال الأيام الخمسة الأولى من فتح باب الترشحات 29 طلب ترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 15 سبتمبر المقبل.

وحددت فترة قبول الترشح للانتخابات الرئاسية بين 2 و9 أغسطس الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.