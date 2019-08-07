"معًا ليكون الحرم بيئة نقية".. مشروع خيري لتوعية الحجاج المُدخنين

القاهرة- (مصراوي):

في حملة توعوية بعنوان (معًا ليكون الحرم بيئة نقية)، دشّنت جمعية "كفى" بمكة المكرمة مشروعها الخيري، أمس الثلاثاء، بجوار ساحات الحرم المكي الشريف، بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية لتوعية الحجاج بمخاطر التدخين، حسبما ذكرت صحيفة "مكة" السعودية.

ويدخل هذا المشروع الخيري عامه الثالث بهدف توعية ضيوف الرحمن بأضرار التدخين، ومنحهم فرصة الإقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية، مع توزيع الكروت التثقيفية والسواك للحجاج والزوار، وفق ما أفاد به مدير الجمعية المشرف على المشروع، إبراهيم الحمدان.

ووفق الحمدان، يتكون المشروع من مرحلتين؛ الأولى بجوار ساحات الحرم، والثانية في مشعر منى، حيث يضم معرض توعوي وعيادة علاجية لمساعدة الحجاج الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر أجهزة حديثة وأدوية خاصة.

ويجري المشروع بالشراكة بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة في الشعودية، وتحت إشراف اللجنة الرئيسة للتوعية بأضرار التدخين بإمارة مكة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وخلال رمضان الماضي، بلغ عدد المستفيدين من المشروع 141 ألف معتمر وزائر، فيما كانت حصيلة السجائر التي تخلصوا منها أكثر من 61 ألف سيجارة.

وبحسب وزارة الحج السعودية، وصل مليون و600 ألف مسلم إلى المملكة لأداء المناسك التي تبدأ هذا العام في 9 أغسطس. ويقيم غالبيتهم حاليًا في مكة، فيما ينتظر البعض منهم في المدينة للتوجه إلى مكة قبيل بدء موسم الحج بقليل.