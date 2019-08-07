السعودية والإمارات تدعمان السودان بكميات كبيرة من القمح

الرياض- (د ب أ):

أعلنت السعودية والإمارات دعم السودان بكمية كبيرة من القمح للمساهمة في توفير احتياجات الشعب السوداني وضمان "عدم تأثره بالمرحلة الانتقالية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن السعودية والإمارات قدمتا 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

وأكد المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي انطلاقا من الحرص "على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد".

وقال إن "قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولاً للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي".

يذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية والإمارات في أبريل الماضي والبالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وكان تم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي.