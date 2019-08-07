  • عاجل:أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي جديد في مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    السعودية والإمارات تدعمان السودان بكميات كبيرة من القمح

    02:42 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    السعودية والإمارات تدعمان السودان بكميات كبيرة من القمح

    القمح

    الرياض- (د ب أ):

    أعلنت السعودية والإمارات دعم السودان بكمية كبيرة من القمح للمساهمة في توفير احتياجات الشعب السوداني وضمان "عدم تأثره بالمرحلة الانتقالية".

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن السعودية والإمارات قدمتا 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

    وأكد المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي انطلاقا من الحرص "على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد".

    وقال إن "قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولاً للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي".

    يذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية والإمارات في أبريل الماضي والبالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وكان تم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي.

    القمح لسودان لإمارات لسعودية

    الخبر التالى:

    البعثة الأممية في ليبيا تبدي قلقها من استمرار اختفاء نائبة بالبرلمان في بنغازي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان