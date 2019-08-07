رومانيا تتجاهل الاتحاد الأوروبي وتصدّر "أضاحي العيد" في ظل موجات الحر

بوخارست- (أ ف ب):

تحت شمس حارقة في ميناء ميديا على البحر الأسود، تجهزت السفينة "ليدي ماريا" لاستقبال ركابها: آلاف الخراف والأغنام المرسلة إلى ليبيا مع اقتراب عيد الأضحى، وبرغم تحذيرات بروكسل تواصل رومانيا تصدير المواشي في ظل حرّ الصيف.

عبرت هذه السفينة التي ترفع علم تنزانيا، البحار والمحيطات طيلة 50 عاماً، فيما يؤكد مسؤول في الميناء أنّ الأحوال على متنها "شبيهة بأحوال فندق 5 نجوم".

غير أنّ جابرييل بون من جمعية "أنيملز انترناشونال" يتأسف إذ إنّ "السؤال هو في معرفة عدد الخراف التي سوف تنفق خلال هذه الرحلة".

وبينما يستنكر "الآلام غير المبررة" التي تعاني منها هذه المواشي على متن "سفن الموت"، فإنّه يشير أيضاً إلى حالات نفوق آلاف الخراف والأغنام عطشاً أو بسبب الحرارة المرتفعة جدا خلال عمليات النقل.

وترتفع المخاطر خلال هذا العام لحلول عيد الأضحى في شهر اغسطس.

بدوره، دقّ المفوّض الأوروبي المكلّف بالصحة والأمن الغذائي فيتنيس اندريوكايتس، جرس الإنذار. فمن أجل رعاية الحيوانات، بدأ منذ الشهر الماضي مناشدة بوخارست بإيقاف عمليات نقل 70 ألف من رؤؤس الماشية نحو الخليج، وأشار إلى "درجات الحرارة شديدة الارتفاع".

دول الخليج

طالبت بروكسل في أعقاب ذلك بإجراء مراجعة على ممارسات رومانيا، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية في حال تسجيل "انتهاكات منهجية" للقانون الأوروبي بشأن رعاية الحيوانات.

بيد أنّ وزير الزراعة الروماني بيتر دايا يؤكد أنّ "رومانيا تحترم القواعد بحذافيرها". لكن إجراءات الرقابة الرومانية تنتهي في الوقت الذي تُحمّل فيه المواشي، بينما تنص لائحة أوروبية صادرة عام 2005 على استكمال المتابعة والرصد خلال الرحلة.