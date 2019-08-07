"البنتاجون": داعش يظهر مجددا بسوريا ويعزز قدراته في العراق

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مفتش عام في وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن تنظيم (داعش) الإرهابي عاود الظهور في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، مشيرا إلى أنه عزز قدراته في العراق.

وقال التقرير ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) ـ إنه برغم خسارته (خلافته) (على المستوى) الإقليمي، إلا أن تنظيم داعش في العراق وسوريا عزز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من العام الجاري.

وأضاف أن التنظيم استطاع توحيد ودعم عمليات في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي التي استعادتها.

وأوضح التقرير أن عودة التنظيم إلى الظهور في سوريا حدثت عندما قامت واشنطن "بالانسحاب جزئيا" منها، مخالفة بذلك رأي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، التي كانت تطالب "بمزيد من التدريب والتجهيز".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في 23 مارس 2018 القضاء على ما سمته بـ"خلافة" التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر معارك وقعت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.