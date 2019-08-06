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    وزير دفاع أمريكا: أي عملية تركية في شمال سوريا غير مقبولة

    11:03 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    وزير دفاع أمريكا: أي عملية تركية في شمال سوريا غير مقبولة

    وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الثلاثاء، أن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون "غير مقبولة" - بحسب العربية.

    وقال إن أمريكا ستمنع التوغل الأحادي لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن عملية شرق الفرات.

    وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 4 أغسطس، أن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وقال أردوغان إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.

    وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه في بورصة (شمال غرب تركيا) وبثّه التلفزيون: "لقد قلنا هذا لروسيا وأمريكا، فطالما نتعرّض للمضايقة لن يكون بوسعنا التزام الصمت".

    مارك إسبر سوريا نهر الفرات رجب طيب أردوغان

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