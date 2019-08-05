اليمن يدين حادث معهد الأورام وينعي الضحايا

عدن - (أ ش أ)

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الحادث الغاشم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وجددت الخارجية اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/، اليوم /الاثنين/، وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشقيقة مصر في مواجهة الإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسية التي تستهدف الأبرياء، معربة عن خالص العزاء وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.