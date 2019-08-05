وزير الخارجية الإيراني: واشنطن غير قادرة على تشكيل تحالف في الخليج

طهران- (أ ف ب):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية في الخليج لأن حلفاءها يشعرون "بخجل" من الانضمام إليه.

وأكد ظريف في مؤتمر صحافي في طهران "الولايات المتحدة اليوم وحيدة في العالم وغير قادرة على تشكيل تحالف. الدول الصديقة لها تشعر بالخجل من أن تكون في تحالف واحد معها".

وتابع "إنهم من جلب ذلك على أنفسهم بخرقهم للقوانين عبر خلق التوتر والأزمات".

وتفاقم التصعيد بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي يقيّد برنامج إيران النووي، ثم إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران بعد ذلك.

وارتفع مستوى التوتر مع إطلاق الإدارة الأمريكية حملة "ضغوط قصوى" ضد طهران، ترافقت مع إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية وتعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات نسبتها واشنطن لإيران التي تنفي ذلك.