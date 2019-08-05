بدء مسيرات احتجاجية جديدة في هونج كونج

هونج كونج- (د ب ا):

بدأت مسيرات احتجاجية في أنحاء هونج كونج مساء اليوم الاثنين لدعم المظاهرات التي تشهدها المدينة، مما أدى لوقوع أعمال عنف بعد اشتباك الشرطة مع المتظاهرين.

وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وحاولت تفريق المتظاهرين المحتشدين عند مركز شرطة تين شوي واي في منطقة الأراضي الجديدة، ولاحقا حاولت تفريق مظاهرة منفصلة في منطقة وونج تاي سين في كاولون.

وبدأت المظاهرات في سبع مناطق بالمدينة، وفقا لمنسق الاحتجاجات. كما بدأ المتظاهرون في احتلال الشوارع في أربع مناطق مختلفة.

وكانت سيارة قد اصطدمت بحشود من المتظاهرين في وقت سابق من اليوم في منطقة يوين لونج، التي شهدت عددا من الاشتباكات والهجمات العنيفة، وحاولت السيارة اقتحام الحواجز التي وضعها المتظاهرون، وذلك وفقا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام المتظاهرون بإخراج السائق من السيارة، قبل اندلاع اشتباك بالقرب من موقع الحادث.