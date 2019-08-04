حريق في مبنى وزارة النفط الإيرانية وإخلاء المبنى بالكامل

طهران -أ ش أ:

اشتعلت النيران في المبنى الرئيسي لوزارة النفط الإيرانية، صباح اليوم الأحد، وأخلت فرق الإطفاء المبنى الواقع في شارع تلغاني بالعاصمة طهران، بالكامل.

وذكرت وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية أن سبب الحريق ومكان اشتعاله لا يزالان غير واضحين، لكن هناك أدخنة في الطوابق المختلفة، مشيرة إلى أن قرار إجلاء موظفي وزارة النفط يرجع إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، ولا يمثل تهديدًا خطيرًا للمبنى أو للعاملين.

ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق وتحديد السبب الجذري للحريق والدخان.