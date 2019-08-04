أستراليا: الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين قد تنتهك قواعد التجارة الدولية

سيدني - د ب أ:

قال وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام اليوم الأحد إن الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين قد تنتهك قواعد التجارة الدولية.

وقال برمنجهام عبر قناة "سكاي تي في" الأسترالية إن كانبرا شعرت بخيبة أمل إزاء إعلان ترامب الأخير عن زيادة بنسبة 10 بالمئة في الرسوم الجمركية المفروضة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، وأن هذه الخطوة قد تخضع للتدقيق من منظمة التجارة العالمية.

وأضاف برمنجهام: "إن فرض هذه الأشكال من الإجراءات الجمركية أحادية الجانب أمر لا نرحب به وقد يكون [خرقًا للقواعد]".

وقال برمنجهام، الذي أمضى الأسبوع الماضي في بعثة تجارية في الصين، إن زيادة الرسوم الجمركية ستضعف النمو الاقتصادي العالمي الذي كان سيئًا بالنسبة للأعمال التجارية في الصين والولايات المتحدة وأستراليا.

ويأتي انتقاد أستراليا لسياسة الرسوم الأمريكية في الوقت الذي يجري فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر محادثات في سيدني اليوم الأحد مع رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزرائه.

ودعا ترامب موريسون إلى مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض يوم 20 سبتمبر المقبل، وهو الحدث الثاني من نوعه منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.