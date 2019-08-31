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    غرق بطل العالم في السباحة خلال تمارين رياضية في الماء البارد

    09:09 م السبت 31 أغسطس 2019
    غرق بطل العالم في السباحة خلال تمارين رياضية في الماء البارد

    القاهرة – مصراوي:

    ذكرت وسائل إعلام روسية، غرق بطل العالم الروسي في السباحة، في نهر ينيسي، بسيبيريا، خلال تمارين رياضية في المياه الباردة.

    وأكد موقع وزارة الرياضة لإقليم كراسنويارك الروسي، أن بطل العالم البالغ من العمر 64 عامًا، غرق أثناء تمارين الرياضة المائية.

    وقال الموقع، إن نيقولاي ليتشاك، معروف بعبور مضيق بيرنج الذي يفصل آسيا عن أمريكا في أقصى شمال شرق روسيا.

    كما أنه اشتهر بتحطيمه الرقم القياسي للبقاء في الماء البارد عام 1994 وغيره من الأرقام القياسية للسباحة الباردة.

    وتولى نيقولاي ليتشاك قبل غرقه في نهر ينيسي رئاسة مركز السياحة الباردة في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا.

    غرق بطل سباحة نهر ينيسي نيقولاي ليتشاك

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