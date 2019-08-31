  • عاجل:مباشر.. ليفربول 0 - 0 بيرنلي.. الدوري الإنجليزي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    مقتل 16 مُسلحًا من طالبان في عملية جوية شرقي أفغانستان

    05:36 م السبت 31 أغسطس 2019
    مقتل 16 مُسلحًا من طالبان في عملية جوية شرقي أفغانستان

    حركة طالبان

    كابول - (أ ش أ):

    قتل 16 مُسلحًا من طالبان على الأقل في إقليم بدخشان شرقي أفغانستان.

    وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الأفغانية أوردته وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية اليوم السبت، أن القوات الأمنية شنت غارة جوية لها في أحد أحياء الإقليم الشرقي، ما أسفر عن مقتل 16 من مُسلحي طالبان، وتدمير مدرعة تابعة للحركة المُسلحة.

    ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

    هذا المحتوى من

    وزارة الدفاع الأفغانية كابول حركة طالبان إقليم بدخشان أفغانستان

    الخبر التالى:

    مقتل 10 أشخاص في انفجار شمال أفغانستان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان