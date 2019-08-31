الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع فيما يتحدى المتظاهرون حظرا على تجمع جماهيري

هونج كونج- (د ب أ):

تشهدت مدينة هونج كونج اليوم السبت مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين خارج مقر حكومة المدينة، فيما قام آلاف آخرين بمسيرة في تحد لحظر فرضته الشرطة على تجمع جماهيري مناهض للحكومة كان من المقرر تنظيمه .

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لدفع متظاهرين تجمعوا أمام مبنى المجلس التشريعي (البرلمان) إلى الوراء. وفي المقابل رشقهم المتظاهرون بالحجارة وغيرها من المقذوفات.

وكانت الشرطة قد استخدمت خراطيم لاطلاق مياه ممزوجة بالصبغة الزرقاء صوب المتظاهرين بعدما بدأوا في إلقاء قنابل حارقة على حواجز الشرطة.

ورشت الشرطة في وقت سابق رذاذ الفلفل على المتظاهرين، فيما تدخل المدينة الأسبوع الثالث عشر من الاحتجاجات.

وفي حين اندلعت اشتباكات بالقرب من المجلس التشريعي، واصل آلاف آخرون موكبا اتخذ شكلا دائريا حول الأحياء التجارية والحكومية بوسط جزيرة هونج كونج.

وكان الهدف من المسيرة الملغاة إحياء ذكرى مرور خمسة أعوام على عدم قيام بكين بالسماح لهونج كونج بإجراء إصلاحات انتخابية، وهو ما أدى إلى الاحتجاجات المنادية للديمقراطية من جانب "حركة المظلات" عام 2014.

ولم تمنح الشرطة تصريحا بتنظيم المسيرة ولكن المتظاهرين قاموا بها .

واحتشدت الجماهير من جميع الفئات العمرية في تجمع ذي طابع ديني قبل البدء في موكب إلى مقاطعة شونج وان التاريخية مرورا بعدد من المعالم الدينية البارزة قبل العودة إلى المقاطعة الحكومية.

وكان تواجد الشرطة اليوم كثيفا حيث أقام رجال الشرطة حواجز على الطرق لإبعاد المتظاهرين عن المنشآت الحكومية.

وتحسبا للاحتجاجات ،علق مترو هونج كونج الخدمة إلى أقرب محطة من مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج.

تأتي مظاهرة اليوم السبت بعد يوم من قيام الشرطة بتوجيه اتهامات لتسعة نواب ونشطاء لدورهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، بدأت في التاسع من يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين من هونج كونج (إقليم صيني يتمتع بالحكم الذاتي) إلى الصين.