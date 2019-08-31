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    الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب البرلمان في هونج كونج

    12:36 م السبت 31 أغسطس 2019
    الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب البرلمان في هونج كونج

    شرطة هونج كونج

    هونج كونج- (د ب أ):

    أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة صغيرة من متظاهري هونج كونج تجمعت أمام مبنى المجلس التشريعي(البرلمان).

    وبدأ المتظاهرون في اقتلاع الاحجار في المنطقة المحيطة، ويصبون المياه على عبوات القنابل الغاز المسيل للدموع.

    و رشت الشرطة في وقت سابق رذاذ الفلفل على المتظاهرين.

    وفي مكان آخر، واصل آلاف المتظاهرين السير عبر الحي الحكومي الرئيسي .

    وتشهد هونج كونج (اقليم صيني يتمتع بالحكم الذاتي) مظاهرات مناهضة للحكومة منذ التاسع من يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

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