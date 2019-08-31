بوتين وآبي يبحثان فى فلاديفوستك الخميس المقبل قضايا التعاون الثنائي بين موسكو وطوكيو

طوكيو/ موسكو- (د ب ا):

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اجتماعا يوم الخميس المقبل في مدينة فلاديفوستك الروسية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم السبت عن يوري أوشاكوف، مساعد رئاسي روسي، قوله إن الزعيمين سيبحثان على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي قضايا التعاون الثنائي والمشكلات المتعلقة بما أسماها "القضية الحساسة جدا" بشأن مفاوضات معاهدة السلام بين البلدين.

وأضاف أوشاكوف: "إن موقف موسكو حيال الأمر واضح للجميع".

ووفق الإذاعة اليابانية، يرى محللون أن هذه الملاحظة تلمح إلى أن بوتين لن يقدم أي تنازلات بشأن الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان.

ويذكر أن الحكومة اليابانية تصر على أن الجزر هي جزء أصيل من الأراضي اليابانية، تم احتلالها بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية، بحسب الإذاعة اليابانية.