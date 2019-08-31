ترامب: لي الحق في نشر صورة موقع إطلاق القمر الصناعي الإيراني

واشنطن- أ ش أ:

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن "حقه المطلق" في نشر صورة مفصلة للموقع الإيراني الذي وقعت فيه محاولة فاشلة لإطلاق قمر صناعي، بعدما انتقد خبراء نشرها لما تحويه من "معلومات حساسة".

وبعد ساعات من نشر الصور عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، دافع ترامب عن موقفه في هذا الصدد.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض إن لديه "حقا مطلقا" في نشر الصورة، مضيفا: "فقط تمنيت لإيران خيرا. لديهم مشكلة كبيرة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (إن.بي.آر.) قد نقلت عن خبراء - في وقت سابق اليوم - القول إنهم يعتقدون أن الصورة التي نشرها ترامب كانت بجودة أعلى من أي إمكانات تصوير متوفرة لموقع الإطلاق؛ الأمر الذي يرجح أنها ربما كانت "صورة حكومية"، وأن الرئيس الأمريكي ربما نشر بذلك معلومات حساسة أو سرية.