  • عاجل:"مائل للحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    ترامب ينفي أى صلة لأمريكا بأحدث محاولة فاشلة لإيران لإطلاق قمر صناعي

    10:08 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    ترامب ينفي أى صلة لأمريكا بأحدث محاولة فاشلة لإيران لإطلاق قمر صناعي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أي مسؤولية للولايات المتحدة في فشل إيران في إطلاق قمر صناعي في الفضاء، في ثالث محاولة فاشلة خلال العام الجاري.

    ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم ، قال ترامب على تويتر إن الولايات المتحدة ليس لها أي صلة بالحادث الكارثي خلال الاستعدادات النهائية لإطلاق صاروخ " سفير إس إل بموقع الإطلاق في محافظة سمنان بإيران، معربا عن أفضل تمنياته وحظ سعيد لإيران في تحديد ما حدث في الموقع.

    وكان غموض قد ساد حول إطلاق القمر الاصطناعي، بعدما أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية أن الصاروخ قد يكون انفجر أو تعرض لحريق.

    وكانت شركة بلانيت لابز لتصوير الأرض ومقرها بولاية كاليفورنيا ما يبدو أنه دخان أسود فوق منصة الإطلاق في مركز الخوميني للفضاء في سمنان الواقعة في الجزء الشمالي من إيران عقب محاولة إطلاق فاشلة أمس الخميس.

    وأوضحت صورة ثانية التقطتها شركة ماكسار التجارية للأقمار الصناعية تفاصيل أكثر من منطقة الإطلاق المتضررة حيث تم التقاط الصورة من زاوية أخرى، ليبدو الصاروخ وهو لا يزال مثبتا بمنصة الإطلاق.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران قمر صناعي

    الخبر التالى:

    تحديات قانونية لتعليق جونسون للبرلمان بدأت في أخذ شكلها النهائي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان